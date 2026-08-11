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Hiob (Ijob) 38,38

- alle Übersetzungen

Das Buch Hiob (Ijob) ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

Hiob 38 38 in der Gute Nachricht Bibel

wenn alle Ackerschollen fest zusammenbacken, die Erde hart geworden ist wie Stein?

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Hiob 38 38 in der Lutherbibel

wenn der Erdboden hart wird, als sei er gegossen, und die Schollen fest aneinanderkleben?

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Hiob 38 38 in der Einheitsübersetzung

wenn der Erdboden hart wird, als sei er gegossen, / und Erdschollen zusammenkleben?

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

Hiob 38 38 in der Elberfelder Bibel

wenn das Erdreich hart wird wie gegossenes Metall und die Schollen aneinander kleben?

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

Hiob 38 38 in der Schlachter 2000

dass der Staub zu Klumpen wird und die Schollen aneinanderkleben?

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

Hiob 38 38 in der New International Version

when the dust becomes hard and the clods of earth stick together?

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

Hiob 38 38 in der Hoffnung für Alle

wenn dort der Boden hart geworden ist wie Eisen und die Schollen aneinander kleben?

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

Videos zu Hiob (Ijob) 38:38

https://www.bibeltv.de/bibelthek/hiob/kapitel-38/vers-38 [gedruckt am 11.08.2026]