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Hiob (Ijob) 39,12

- alle Übersetzungen

Das Buch Hiob (Ijob) ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

Hiob 39 12 in der Gute Nachricht Bibel

Kannst du erwarten, dass er deine Ernte dir schön gehorsam auf die Tenne bringt?

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Hiob 39 12 in der Lutherbibel

Kannst du ihm trauen, dass er dein Korn einbringt und in deine Scheune sammelt?

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Hiob 39 12 in der Einheitsübersetzung

Glaubst du ihm, dass er wiederkommt / und deine Saat auf die Tenne bringt?

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

Hiob 39 12 in der Elberfelder Bibel

Kannst du dich auf ihn verlassen, dass er dein Korn heimbringt und {das Getreide für} deine Tenne einsammelt?

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

Hiob 39 12 in der Schlachter 2000

Rechnest du auf ihn, dass er deine Saat einbringt oder deine Tenne füllt?

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

Hiob 39 12 in der New International Version

Can you trust it to haul in your grain and bring it to your threshing-floor?

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

Hiob 39 12 in der Hoffnung für Alle

Vertraust du ihm, dass er deine Ernte einbringt und sie zu deinem Dreschplatz zieht?

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

https://www.bibeltv.de/bibelthek/hiob/kapitel-39/vers-12 [gedruckt am 08.08.2026]