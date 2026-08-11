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Hiob (Ijob) 39,22

- alle Übersetzungen

Das Buch Hiob (Ijob) ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

Hiob 39 22 in der Gute Nachricht Bibel

Was Angst und Furcht heißt, ist ihm unbekannt, selbst vor dem Schwerte weicht es nicht zurück.

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Hiob 39 22 in der Lutherbibel

Es spottet der Furcht und erschrickt nicht und flieht nicht vor dem Schwert.

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Hiob 39 22 in der Einheitsübersetzung

Es spottet der Furcht und hat keine Angst / und kehrt nicht um vor dem Schwert.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

Hiob 39 22 in der Elberfelder Bibel

Es lacht über die Furcht und erschrickt nicht und kehrt vor dem Schwert nicht um.

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

Hiob 39 22 in der Schlachter 2000

es lacht über die Furcht, ist unverzagt und weicht vor dem Schwert nicht zurück;

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

Hiob 39 22 in der New International Version

It laughs at fear, afraid of nothing; it does not shy away from the sword.

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

Hiob 39 22 in der Hoffnung für Alle

Es lacht über die Angst, fürchtet nichts und schreckt vor dem feindlichen Schwert nicht zurück.

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

https://www.bibeltv.de/bibelthek/hiob/kapitel-39/vers-22 [gedruckt am 11.08.2026]