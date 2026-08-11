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Hiob (Ijob) 4,17

- alle Übersetzungen

Das Buch Hiob (Ijob) ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

Hiob 4 17 in der Gute Nachricht Bibel

›Wie kann ein Mensch vor seinem Gott bestehen? Wie kann er schuldlos sein vor seinem Schöpfer?

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Hiob 4 17 in der Lutherbibel

Wie kann ein Mensch gerecht sein vor Gott oder ein Mann rein sein vor dem, der ihn gemacht hat?

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Hiob 4 17 in der Einheitsübersetzung

Ist wohl ein Mensch vor Gott gerecht, / ein Mann vor seinem Schöpfer rein?

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

Hiob 4 17 in der Elberfelder Bibel

Sollte ein Mensch gerechter sein als Gott oder ein Mann reiner als sein Schöpfer?

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

Hiob 4 17 in der Schlachter 2000

Kann wohl ein Sterblicher gerecht sein vor Gott, oder ein Mann rein vor seinem Schöpfer?

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

Hiob 4 17 in der New International Version

“Can a mortal be more righteous than God? Can even a strong man be more pure than his Maker?

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

Hiob 4 17 in der Hoffnung für Alle

›Kann denn ein Mensch gerecht sein vor Gott, vollkommen vor seinem Schöpfer?‹

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

https://www.bibeltv.de/bibelthek/hiob/kapitel-4/vers-17 [gedruckt am 11.08.2026]