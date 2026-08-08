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Hiob (Ijob) 40,25

- alle Übersetzungen

Das Buch Hiob (Ijob) ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

Hiob 40 25 in der Gute Nachricht Bibel

Fängst du das Krokodil mit einer Angel, dass ihm die Schnur die Zunge niederdrückt?

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Hiob 40 25 in der Lutherbibel

Kannst du den Leviatan am Haken ziehen und sein Maul mit einem Strick niederhalten?

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Hiob 40 25 in der Einheitsübersetzung

Kannst du das Krokodil am Angelhaken ziehen, / mit der Leine seine Zunge niederdrücken?

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

Hiob 40 25 in der Elberfelder Bibel

Ziehst du den Leviatan mit der Angel herbei, und hältst du mit dem Seil seine Zunge nieder?

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

Hiob 40 25 in der Schlachter 2000

Ziehst du etwa den Leviathan mit der Angel heraus, und kannst du seine Zunge mit einer Fangschnur fassen?

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

Hiob 40 25 in der Hoffnung für Alle

Kannst du den Leviatan am Angelhaken aus dem Wasser ziehen oder seine Zunge mit einem Seil hinunterdrücken?

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

Videos zu Hiob (Ijob) 40:25

https://www.bibeltv.de/bibelthek/hiob/kapitel-40/vers-25 [gedruckt am 08.08.2026]