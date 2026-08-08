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Hiob (Ijob) 41,13

- alle Übersetzungen

Das Buch Hiob (Ijob) ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

Hiob 41 13 in der Gute Nachricht Bibel

Sein Atem kann ein Kohlenfeuer zünden und eine Flamme schlägt aus seinem Rachen.

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Hiob 41 13 in der Lutherbibel

Sein Odem ist wie lichte Lohe, und aus seinem Rachen schlagen Flammen.

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Hiob 41 13 in der Einheitsübersetzung

Sein Atem entflammt glühende Kohlen, / eine Flamme schlägt aus seinem Maul hervor.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

Hiob 41 13 in der Elberfelder Bibel

Sein Atem entzündet Kohlen, und eine Flamme fährt aus seinem Rachen.

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

Hiob 41 13 in der Schlachter 2000

Sein Hauch entzündet Kohlen, eine Flamme schießt aus seinem Rachen;

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

Hiob 41 13 in der New International Version

Who can strip off its outer coat? Who can penetrate its double coat of armour?

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

Hiob 41 13 in der Hoffnung für Alle

Sein Atemstoß setzt Kohlen in Brand, eine Flamme schießt aus seinem Rachen hervor.

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

https://www.bibeltv.de/bibelthek/hiob/kapitel-41/vers-13 [gedruckt am 08.08.2026]