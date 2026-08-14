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Hiob (Ijob) 42,16

- alle Übersetzungen

Das Buch Hiob (Ijob) ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

Hiob 42 16 in der Gute Nachricht Bibel

Ijob lebte nach seiner Erprobung noch 140 Jahre, sodass er noch seine Enkel und Urenkel sah.

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Hiob 42 16 in der Lutherbibel

Und Hiob lebte danach hundertvierzig Jahre und sah seine Kinder und Kindeskinder bis in das vierte Glied.

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Hiob 42 16 in der Einheitsübersetzung

Ijob lebte danach noch hundertvierzig Jahre und er sah seine Kinder und Kindeskinder, vier Generationen.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

Hiob 42 16 in der Elberfelder Bibel

Und Hiob lebte nach diesen {Ereignissen noch} 140 Jahre. Und er sah seine Kinder und seine Kindeskinder, vier Generationen.

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

Hiob 42 16 in der Schlachter 2000

Hiob aber lebte danach noch 140 Jahre und sah seine Kinder und Kindeskinder bis in das vierte Geschlecht.

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

Hiob 42 16 in der New International Version

After this, Job lived a hundred and forty years; he saw his children and their children to the fourth generation.

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

Hiob 42 16 in der Hoffnung für Alle

Hiob lebte noch 140 Jahre, er sah Kinder und Enkel bis in die vierte Generation.

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

Videos zu Hiob (Ijob) 42:16

https://www.bibeltv.de/bibelthek/hiob/kapitel-42/vers-16 [gedruckt am 14.08.2026]