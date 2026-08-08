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Zu Hiob (Ijob) 42 Vers 16

Hiob (Ijob) 42,17

- alle Übersetzungen

Das Buch Hiob (Ijob) ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

Hiob 42 17 in der Gute Nachricht Bibel

Er starb in hohem Alter, gesättigt von einem langen und erfüllten Leben.

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Hiob 42 17 in der Lutherbibel

Und Hiob starb alt und lebenssatt.

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Hiob 42 17 in der Einheitsübersetzung

Dann starb Ijob, hochbetagt und satt an Lebenstagen.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

Hiob 42 17 in der Elberfelder Bibel

Und Hiob starb, alt und der Tage satt.

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

Hiob 42 17 in der Schlachter 2000

Und Hiob starb alt und lebenssatt.

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

Hiob 42 17 in der New International Version

And so Job died, an old man and full of years.

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

Hiob 42 17 in der Hoffnung für Alle

Schließlich starb er in hohem Alter nach einem reichen und erfüllten Leben.

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

Videos zu Hiob (Ijob) 42:17

https://www.bibeltv.de/bibelthek/hiob/kapitel-42/vers-17 [gedruckt am 08.08.2026]