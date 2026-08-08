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Hiob (Ijob) 5,19

- alle Übersetzungen

Das Buch Hiob (Ijob) ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

Hiob 5 19 in der Gute Nachricht Bibel

Sooft dich auch das Unglück treffen mag, er wird dir helfen und dem Schaden wehren.

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Hiob 5 19 in der Lutherbibel

In sechs Trübsalen wird er dich erretten, und in sieben wird dich kein Übel anrühren.

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Hiob 5 19 in der Einheitsübersetzung

In sechs Drangsalen wird er dich retten, / in sieben rührt kein Leid dich an.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

Hiob 5 19 in der Elberfelder Bibel

In sechs Nöten wird er dich retten, und in sieben wird dich nichts Böses antasten.

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

Hiob 5 19 in der Schlachter 2000

In sechs Bedrängnissen wird er dich erretten, und in sieben wird dich nichts Böses antasten:

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

Hiob 5 19 in der New International Version

From six calamities he will rescue you; in seven no harm will touch you.

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

Hiob 5 19 in der Hoffnung für Alle

Bricht ein Unglück herein, so wird er dich retten; jedes Mal bleibst du vom Untergang verschont.

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

Videos zu Hiob (Ijob) 5:19

https://www.bibeltv.de/bibelthek/hiob/kapitel-5/vers-19 [gedruckt am 08.08.2026]