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Hiob (Ijob) 5,20

- alle Übersetzungen

Das Buch Hiob (Ijob) ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

Hiob 5 20 in der Gute Nachricht Bibel

In Hungerzeiten hält er dich am Leben, im Krieg lässt er das Schwert nicht an dich kommen.

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Hiob 5 20 in der Lutherbibel

In der Hungersnot wird er dich vom Tod erlösen und im Kriege von des Schwertes Gewalt.

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Hiob 5 20 in der Einheitsübersetzung

In Hungerzeiten rettet er dich vom Tod, / im Krieg aus der Gewalt des Schwertes.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

Hiob 5 20 in der Elberfelder Bibel

In Hungersnot kauft er dich los vom Tod und im Krieg von der Gewalt des Schwertes.

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

Hiob 5 20 in der Schlachter 2000

In Hungersnot wird er dich vom Tod erlösen und im Krieg von der Gewalt des Schwertes;

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

Hiob 5 20 in der New International Version

In famine he will deliver you from death, and in battle from the stroke of the sword.

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

Hiob 5 20 in der Hoffnung für Alle

In der Hungersnot erhält er dich am Leben, und im Krieg bewahrt er dich vor gewaltsamem Tod.

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

Videos zu Hiob (Ijob) 5:20

https://www.bibeltv.de/bibelthek/hiob/kapitel-5/vers-20 [gedruckt am 14.08.2026]