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Hiob (Ijob) 6,16

- alle Übersetzungen

Das Buch Hiob (Ijob) ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

Hiob 6 16 in der Gute Nachricht Bibel

Wenn Eis und Schnee in Frühjahrswärme schmelzen, dann sind die Flüsse voll von trübem Wasser;

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Hiob 6 16 in der Lutherbibel

die erst trübe sind vom Eis, darin der Schnee sich birgt,

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Hiob 6 16 in der Einheitsübersetzung

trüb sind sie vom Eis, / wenn über ihnen der Schnee schmilzt.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

Hiob 6 16 in der Elberfelder Bibel

Sie sind trübe von Eis, der Schnee verläuft sich in sie.

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

Hiob 6 16 in der Schlachter 2000

die trübe werden vom Eis, wenn der Schnee sich darin birgt,

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

Hiob 6 16 in der New International Version

when darkened by thawing ice and swollen with melting snow,

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

Hiob 6 16 in der Hoffnung für Alle

Im Frühjahr treten sie über die Ufer, trübe vom Schmelzwasser, in dem Eisschollen treiben.

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

https://www.bibeltv.de/bibelthek/hiob/kapitel-6/vers-16 [gedruckt am 08.08.2026]