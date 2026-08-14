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Hiob (Ijob) 6,6

- alle Übersetzungen

Das Buch Hiob (Ijob) ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

Hiob 6 6 in der Gute Nachricht Bibel

Doch wer mag ungesalzne Speisen essen? Wem schmeckt der weiße Schleim von einem Ei?

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Hiob 6 6 in der Lutherbibel

Isst man denn Fades, ohne es zu salzen, oder hat Eiweiß Wohlgeschmack?

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Hiob 6 6 in der Einheitsübersetzung

Isst man denn ungesalzene Speise? / Wer hat Geschmack an fadem Schleim?

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

Hiob 6 6 in der Elberfelder Bibel

Wird Fades ohne Salz gegessen? Oder ist Geschmack in dem Schleim um den Dotter?

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

Hiob 6 6 in der Schlachter 2000

Lässt sich etwa Fades ohne Salz essen? Oder findet man am Eiweiß irgendwelchen Geschmack?

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

Hiob 6 6 in der New International Version

Is tasteless food eaten without salt, or is there flavour in the sap of the mallow?

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

Hiob 6 6 in der Hoffnung für Alle

Doch welcher Mensch mag ungesalzene Speise, wer schlürft schon gerne rohes Eiweiß?

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

https://www.bibeltv.de/bibelthek/hiob/kapitel-6/vers-6 [gedruckt am 14.08.2026]