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Hiob (Ijob) 7,3

- alle Übersetzungen

Das Buch Hiob (Ijob) ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

Hiob 7 3 in der Gute Nachricht Bibel

Auch mir ist solch ein Los zuteilgeworden: Sinnlos vergeht ein Monat nach dem andern, und Nacht für Nacht verbringe ich mit Schmerzen.

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Hiob 7 3 in der Lutherbibel

so erbte ich Monde der Enttäuschung, und Nächte voller Mühsal wurden mir zuteil.

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Hiob 7 3 in der Einheitsübersetzung

So wurden Monde voll Enttäuschung mein Erbe / und Nächte voller Mühsal teilte man mir zu.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

Hiob 7 3 in der Elberfelder Bibel

so habe ich gehaltlose Monate erhalten, und Nächte voll Unheil wurden mir zugeteilt.

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

Hiob 7 3 in der Schlachter 2000

so wurden [auch] mir Monate voller Enttäuschung beschert und Nächte voller Qual zugeteilt.

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

Hiob 7 3 in der New International Version

so I have been allotted months of futility, and nights of misery have been assigned to me.

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

Hiob 7 3 in der Hoffnung für Alle

Und was ist mein Lohn? Monate, die sinnlos dahinfliegen, und kummervolle Nächte!

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

https://www.bibeltv.de/bibelthek/hiob/kapitel-7/vers-3 [gedruckt am 11.08.2026]