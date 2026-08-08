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Hiob (Ijob) 8,10

- alle Übersetzungen

Das Buch Hiob (Ijob) ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

Hiob 8 10 in der Gute Nachricht Bibel

Die Väter aber können dich belehren aus ihrem Schatz gesammelter Erfahrung:

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Hiob 8 10 in der Lutherbibel

Sind sie es nicht, die dich lehren und dir sagen und ihre Rede aus ihrem Herzen hervorbringen:

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Hiob 8 10 in der Einheitsübersetzung

Unterweisen sie dich nicht, sprechen sie nicht zu dir, / geben sie dir nicht Worte aus ihrem Herzen?

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

Hiob 8 10 in der Elberfelder Bibel

Werden diese dich nicht belehren, es dir sagen und Worte aus ihrem Herzen hervorbringen?

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

Hiob 8 10 in der Schlachter 2000

Sind sie es nicht, die dich belehren, es dir sagen und Sprüche hervorholen aus ihrem Herzen?

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

Hiob 8 10 in der New International Version

Will they not instruct you and tell you? Will they not bring forth words from their understanding?

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

Hiob 8 10 in der Hoffnung für Alle

Aber die Alten können dich aus ihrer reichen Erfahrung belehren. Sie sagten:

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

https://www.bibeltv.de/bibelthek/hiob/kapitel-8/vers-10 [gedruckt am 08.08.2026]