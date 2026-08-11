Bibel TV Bibelthek

  1. Bibel TV
  2. Bibelthek
  3. Hiob (Ijob)
  4. Kapitel 8
  5. Vers 4

Hiob (Ijob) 8,4

- alle Übersetzungen

Das Buch Hiob (Ijob) ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

Hiob 8 4 in der Gute Nachricht Bibel

Nein, deine Kinder haben sich versündigt, drum hat er sie bestraft, wie sie’s verdienten.

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Hiob 8 4 in der Lutherbibel

Haben deine Söhne vor ihm gesündigt, so hat er sie ihrer Missetat preisgegeben.

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Hiob 8 4 in der Einheitsübersetzung

Haben deine Kinder gefehlt gegen ihn, / gab er sie der Gewalt ihres Frevels preis.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

Hiob 8 4 in der Elberfelder Bibel

Haben deine Söhne gegen ihn gesündigt, so lieferte er sie ihrer Übertretung aus.

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

Hiob 8 4 in der Schlachter 2000

Wenn deine Kinder gegen ihn gesündigt haben, so hat er sie dahingegeben in die Gewalt ihrer Missetat.

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

Hiob 8 4 in der New International Version

When your children sinned against him, he gave them over to the penalty of their sin.

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

Hiob 8 4 in der Hoffnung für Alle

Deine Kinder müssen gegen ihn gesündigt haben, darum hat er sie verstoßen und bestraft; sie haben bekommen, was sie verdienten.

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

https://www.bibeltv.de/bibelthek/hiob/kapitel-8/vers-4 [gedruckt am 11.08.2026]