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Hiob (Ijob) 8,5

- alle Übersetzungen

Das Buch Hiob (Ijob) ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

Hiob 8 5 in der Gute Nachricht Bibel

Du solltest dich bemühen, Gott zu suchen, ihn, den Gewaltigen, um Gnade bitten.

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Hiob 8 5 in der Lutherbibel

Wenn du aber dich zu Gott wendest und zu dem Allmächtigen um Gnade flehst,

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Hiob 8 5 in der Einheitsübersetzung

Wenn du mit Eifer Gott suchst, / an den Allmächtigen dich flehend wendest,

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

Hiob 8 5 in der Elberfelder Bibel

Wenn du Gott eifrig suchst und zum Allmächtigen um Gnade flehst,

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

Hiob 8 5 in der Schlachter 2000

Bist du es aber, so suche Gott ernstlich und flehe um Gnade zu dem Allmächtigen!

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

Hiob 8 5 in der New International Version

But if you will seek God earnestly and plead with the Almighty,

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

Hiob 8 5 in der Hoffnung für Alle

Du aber solltest unermüdlich nach Gott suchen und zum Allmächtigen um Gnade flehen.

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

https://www.bibeltv.de/bibelthek/hiob/kapitel-8/vers-5 [gedruckt am 14.08.2026]