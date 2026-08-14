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Hiob (Ijob) 9,23

- alle Übersetzungen

Das Buch Hiob (Ijob) ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

Hiob 9 23 in der Gute Nachricht Bibel

Wenn plötzlich eine Katastrophe kommt und Menschen ohne Schuld getötet werden, hat er für ihre Ängste nur ein Lachen.

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Hiob 9 23 in der Lutherbibel

Wenn seine Geißel plötzlich tötet, so spottet er über die Verzweiflung der Unschuldigen.

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Hiob 9 23 in der Einheitsübersetzung

Wenn die Geißel plötzlich tötet, / spottet er über der Unschuldigen Angst.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

Hiob 9 23 in der Elberfelder Bibel

Wenn die Geißel plötzlich tötet, so spottet er über die Verzweiflung Unschuldiger.

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

Hiob 9 23 in der Schlachter 2000

Wenn die Geißel plötzlich tötet, so lacht er über die Prüfung der Unschuldigen.

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

Hiob 9 23 in der New International Version

When a scourge brings sudden death, he mocks the despair of the innocent.

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

Hiob 9 23 in der Hoffnung für Alle

Und wenn sein Schlag plötzlich Unschuldige trifft, dann spottet er noch über ihren Schmerz!

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

Videos zu Hiob (Ijob) 9:23

https://www.bibeltv.de/bibelthek/hiob/kapitel-9/vers-23 [gedruckt am 14.08.2026]