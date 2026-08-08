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Hiob (Ijob) 9,3

- alle Übersetzungen

Das Buch Hiob (Ijob) ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

Hiob 9 3 in der Gute Nachricht Bibel

Bekäm er Lust, mit Gott zu prozessieren, so würde der ihm tausend Fragen stellen, auf die er auch nicht eine Antwort weiß.

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Hiob 9 3 in der Lutherbibel

Hat er Lust, mit ihm zu streiten, so kann er ihm auf tausend nicht eines antworten.

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Hiob 9 3 in der Einheitsübersetzung

Wenn er mit ihm rechten wollte, / nicht auf eins von tausend könnte er ihm Antwort geben.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

Hiob 9 3 in der Elberfelder Bibel

Wenn er Lust hat, mit ihm in einen Rechtsstreit zu treten, so könnte er ihm auf tausend nicht eins antworten.

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

Hiob 9 3 in der Schlachter 2000

Wenn er mit Ihm rechten wollte, so könnte er Ihm auf tausend nicht eins antworten.

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

Hiob 9 3 in der New International Version

Though they wished to dispute with him, they could not answer him once in a thousand times.

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

Hiob 9 3 in der Hoffnung für Alle

Wenn er dich vor Gericht zieht und Anklage erhebt, weißt du auf tausend Fragen keine Antwort.

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

Videos zu Hiob (Ijob) 9:3

https://www.bibeltv.de/bibelthek/hiob/kapitel-9/vers-3 [gedruckt am 08.08.2026]