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Hoheslied 1,10

- alle Übersetzungen

Das Buch Hoheslied ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

Hld 1 10 in der Gute Nachricht Bibel

Schmückende Kettchen umrahmen die Wangen und deinen Hals zieren Schnüre mit Perlen.

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Hld 1 10 in der Lutherbibel

Deine Wangen sind lieblich mit den Kettchen, dein Hals mit den Perlenschnüren.

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Hld 1 10 in der Einheitsübersetzung

Schön sind deine Wangen zwischen den Kettchen, / dein Hals in den Perlenschnüren.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

Hld 1 10 in der Elberfelder Bibel

Anmutig sind deine Wangen zwischen den Schmuckkettchen, dein Hals mit der Muschelkette.

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

Hld 1 10 in der Schlachter 2000

Deine Wangen sind lieblich in den Kettchen, dein Hals in den Perlenschnüren!

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

Hld 1 10 in der New International Version

Your cheeks are beautiful with earrings, your neck with strings of jewels.

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

Hld 1 10 in der Hoffnung für Alle

Deine Wangen sind von Ohrringen umrahmt, deinen Hals schmückt eine Kette.

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

Videos zu Hoheslied 1:10

https://www.bibeltv.de/bibelthek/hld/kapitel-1/vers-10 [gedruckt am 14.08.2026]