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Hosea 13,5

- alle Übersetzungen

Das Buch Hosea ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

Hos 13 5 in der Gute Nachricht Bibel

Ich war es, der euch in der ausgedörrten Wüste am Leben erhalten hat.

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Hos 13 5 in der Lutherbibel

Ich nahm mich ja deiner an in der Wüste, im dürren Lande.

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Hos 13 5 in der Einheitsübersetzung

Ich habe dich in der Wüste erkannt, / im Land der glühenden Hitze.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

Hos 13 5 in der Elberfelder Bibel

Ich habe dich ja gekannt in der Wüste, im Land der Gluten.

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

Hos 13 5 in der Schlachter 2000

Ich habe mich deiner angenommen in der Wüste, im dürren Land.

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

Hos 13 5 in der New International Version

I cared for you in the wilderness, in the land of burning heat.

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

Hos 13 5 in der Hoffnung für Alle

In der glühenden Hitze der Wüste habe ich euch begleitet und bewahrt.

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

https://www.bibeltv.de/bibelthek/hos/kapitel-13/vers-5 [gedruckt am 11.08.2026]