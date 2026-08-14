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Jakobus 1,10

- alle Übersetzungen

Das Buch Jakobus ist Teil des Neuen Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

Jak 1 10 in der Gute Nachricht Bibel

Wenn sie dagegen reich und mächtig sind, sollen sie sich bewusst sein, dass sie Gott damit keinen Eindruck machen können; denn wie eine Blume auf der Wiese werden sie vergehen.

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Jak 1 10 in der Lutherbibel

wer aber reich ist, rühme sich seiner Niedrigkeit, denn wie eine Blume des Grases wird er vergehen.

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Jak 1 10 in der Einheitsübersetzung

der Reiche aber seiner Niedrigkeit; denn er wird dahinschwinden wie die Blume im Gras.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

Jak 1 10 in der Elberfelder Bibel

der reiche aber seiner Niedrigkeit; denn wie des Grases Blume wird er vergehen.

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

Jak 1 10 in der Neue Genfer Übersetzung

Und wer reich ist, soll sich vor Augen halten, wie wenig seine hohe soziale Stellung vor Gott wert ist; denn er wird vergehen wie eine Blume auf dem Feld.

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Jak 1 10 in der Schlachter 2000

der Reiche dagegen seiner Niedrigkeit; denn wie eine Blume des Grases wird er vergehen.

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

Jak 1 10 in der New International Version

But the rich should take pride in their humiliation – since they will pass away like a wild flower.

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

Jak 1 10 in der Hoffnung für Alle

Ein Reicher dagegen soll niemals vergessen, wie wenig sein irdischer Besitz vor Gott zählt. Wie eine Blume auf dem Feld wird er samt seinem Reichtum vergehen.

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

Videos zu Jakobus 1:10

https://www.bibeltv.de/bibelthek/jak/kapitel-1/vers-10 [gedruckt am 14.08.2026]