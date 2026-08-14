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Jeremia 18,2

- alle Übersetzungen

Das Buch Jeremia ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

Jer 18 2 in der Gute Nachricht Bibel

»Geh hinunter zum Haus des Töpfers! Dort wirst du hören, was ich dir zu sagen habe.«

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Jer 18 2 in der Lutherbibel

Mach dich auf und geh hinab in des Töpfers Haus; dort will ich dich meine Worte hören lassen.

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Jer 18 2 in der Einheitsübersetzung

Mach dich auf und geh zum Haus des Töpfers hinab! Dort will ich dir meine Worte mitteilen.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

Jer 18 2 in der Elberfelder Bibel

Mache dich auf und geh in das Haus des Töpfers hinab, und dort werde ich dich mein Wort hören lassen!

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

Jer 18 2 in der Schlachter 2000

Mache dich auf und geh in das Haus des Töpfers hinab; dort will ich dich meine Worte hören lassen!

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

Jer 18 2 in der New International Version

‘Go down to the potter’s house, and there I will give you my message.’

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

Jer 18 2 in der Hoffnung für Alle

»Geh hinab zum Haus des Töpfers, dort werde ich dir eine Botschaft geben!«

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

Videos zu Jeremia 18:2

https://www.bibeltv.de/bibelthek/jer/kapitel-18/vers-2 [gedruckt am 14.08.2026]