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Jeremia 23,23

- alle Übersetzungen

Das Buch Jeremia ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

Jer 23 23 in der Gute Nachricht Bibel

Der HERR sagt: »Ich bin nicht der nahe Gott, über den ihr verfügen könnt, ich bin der ferne Gott, der über euch verfügt.

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Jer 23 23 in der Lutherbibel

Bin ich nur ein Gott, der nahe ist, spricht der HERR, und nicht auch ein Gott, der ferne ist?

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Jer 23 23 in der Einheitsübersetzung

Bin ich nur ein Gott aus der Nähe - Spruch des HERRN - / und nicht auch ein Gott aus der Ferne?

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

Jer 23 23 in der Elberfelder Bibel

Bin ich {nur} ein Gott aus der Nähe, spricht der Herr, und nicht {auch} ein Gott aus der Ferne?

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

Jer 23 23 in der Schlachter 2000

Bin ich denn nur Gott in der Nähe, spricht der HERR, und nicht auch Gott in der Ferne?

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

Jer 23 23 in der New International Version

‘Am I only a God nearby,’ declares the LORD, ‘and not a God far away?

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

Jer 23 23 in der Hoffnung für Alle

Ich, der HERR, sage: Ich bin nicht nur der Gott in eurer Nähe, sondern auch der ferne Gott, über den ihr nicht verfügt.

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

Videos zu Jeremia 23:23

https://www.bibeltv.de/bibelthek/jer/kapitel-23/vers-23 [gedruckt am 09.08.2026]