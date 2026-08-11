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Jeremia 33,17

- alle Übersetzungen

Das Buch Jeremia ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

Jer 33 17 in der Gute Nachricht Bibel

Ja, so spricht der HERR: »Stets wird einer von Davids Nachkommen König über Israel sein

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Jer 33 17 in der Lutherbibel

Denn so spricht der HERR: Es soll David niemals fehlen an einem, der auf dem Thron des Hauses Israel sitzt.

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Jer 33 17 in der Einheitsübersetzung

Denn so spricht der HERR: Nie soll es David an einem Nachkommen fehlen, der auf dem Thron des Hauses Israel sitzt.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

Jer 33 17 in der Elberfelder Bibel

Denn so spricht der Herr: Nie soll es dem David an einem Mann fehlen, der auf dem Thron des Hauses Israel sitzt.

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

Jer 33 17 in der Schlachter 2000

Denn so spricht der HERR: Es soll David nie an einem Mann fehlen, der auf dem Thron des Hauses Israel sitzt!

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

Jer 33 17 in der New International Version

For this is what the LORD says: “David will never fail to have a man to sit on the throne of Israel,

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

Jer 33 17 in der Hoffnung für Alle

Ich, der HERR, sage euch: Immer wird ein Nachkomme Davids als König über Israel regieren.

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

https://www.bibeltv.de/bibelthek/jer/kapitel-33/vers-17 [gedruckt am 11.08.2026]