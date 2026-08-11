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Zu Jeremia 35 Vers 2

Jeremia 35,1

- alle Übersetzungen

Das Buch Jeremia ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

Jer 35 1 in der Gute Nachricht Bibel

Während der Zeit, als in Juda König Jojakim, der Sohn von Joschija, regierte, erging das Wort des HERRN an Jeremia. Der HERR gab ihm den Auftrag:

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Jer 35 1 in der Lutherbibel

Dies ist das Wort, das vom HERRN geschah zu Jeremia zur Zeit Jojakims, des Sohnes Josias, des Königs von Juda:

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Jer 35 1 in der Einheitsübersetzung

Das Wort, das vom HERRN an Jeremia erging in den Tagen Jojakims, des Sohnes Joschijas, des Königs von Juda:

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

Jer 35 1 in der Elberfelder Bibel

Das Wort, das von dem Herrn zu Jeremia geschah in den Tagen Jojakims, des Sohnes Josias, des Königs von Juda:

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

Jer 35 1 in der Schlachter 2000

Das Wort, welches in den Tagen Jojakims, des Sohnes Josias, des Königs von Juda, vom HERRN an Jeremia erging, lautete folgendermaßen:

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

Jer 35 1 in der New International Version

This is the word that came to Jeremiah from the LORD during the reign of Jehoiakim son of Josiah king of Judah:

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

Jer 35 1 in der Hoffnung für Alle

Als Jojakim, der Sohn Josias, noch König von Juda war, gab der HERR mir den Auftrag:

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

https://www.bibeltv.de/bibelthek/jer/kapitel-35/vers-1 [gedruckt am 11.08.2026]