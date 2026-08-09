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Jeremia 38,21

- alle Übersetzungen

Das Buch Jeremia ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

Jer 38 21 in der Gute Nachricht Bibel

Weigerst du dich aber hinauszugehen, so wird geschehen, was mir der HERR gezeigt hat:

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Jer 38 21 in der Lutherbibel

Weigerst du dich aber hinauszugehen, so ist dies das Wort, das mir der HERR gezeigt hat:

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Jer 38 21 in der Einheitsübersetzung

Weigerst du dich aber hinauszugehen, so ist dies das Wort, was der HERR mich sehen ließ:

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

Jer 38 21 in der Elberfelder Bibel

Wenn du dich aber weigerst hinauszugehen, so ist dies das Wort, das der Herr mich hat sehen lassen:

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

Jer 38 21 in der Schlachter 2000

Weigerst du dich aber hinauszugehen, so hat mich der HERR dieses Wort sehen lassen:

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

Jer 38 21 in der New International Version

But if you refuse to surrender, this is what the LORD has revealed to me:

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

Jer 38 21 in der Hoffnung für Alle

Der HERR hat mir in einer Vision gezeigt, was geschieht, wenn du dich nicht ergibst:

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

https://www.bibeltv.de/bibelthek/jer/kapitel-38/vers-21 [gedruckt am 09.08.2026]