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Jesaja 14,15

- alle Übersetzungen

Das Buch Jesaja ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

Jes 14 15 in der Gute Nachricht Bibel

Doch in den Abgrund wurdest du geworfen, bis auf den tiefsten Grund der Totenwelt!

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Jes 14 15 in der Lutherbibel

Doch hinunter ins Totenreich fährst du, in die tiefste Grube!

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Jes 14 15 in der Einheitsübersetzung

Doch in die Unterwelt wirst du hinabgestürzt, / in die tiefste Grube.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

Jes 14 15 in der Elberfelder Bibel

Doch in den Scheol wirst du hinabgestürzt, in die tiefste Grube.

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

Jes 14 15 in der Schlachter 2000

Doch ins Totenreich bist du hinabgestürzt, in die tiefste Grube!

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

Jes 14 15 in der New International Version

But you are brought down to the realm of the dead, to the depths of the pit.

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

Jes 14 15 in der Hoffnung für Alle

Doch hinunter ins Totenreich wurdest du gestürzt, hinunter in die tiefsten Tiefen der Erde.

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

Videos zu Jesaja 14:15

https://www.bibeltv.de/bibelthek/jes/kapitel-14/vers-15 [gedruckt am 09.08.2026]