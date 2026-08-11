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Jesaja 19,10

- alle Übersetzungen

Das Buch Jesaja ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

Jes 19 10 in der Gute Nachricht Bibel

Sie sind völlig niedergeschlagen und die Lohnarbeiter sind verzweifelt.

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Jes 19 10 in der Lutherbibel

Die Weber werden geschlagen sein, und alle, die um Lohn arbeiten, sind bekümmert.

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Jes 19 10 in der Einheitsübersetzung

Die Seiler sind niedergeschlagen; / alle Lohnarbeiter sind in der Seele betrübt.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

Jes 19 10 in der Elberfelder Bibel

Und seine Grundpfeiler sind zerschlagen. Alle, die um Lohn arbeiten, sind {in ihrer} Seele betrübt.

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

Jes 19 10 in der Schlachter 2000

ja, ihre Grundpfeiler sind zerschlagen, und alle Lohnarbeiter sind in der Seele bekümmert.

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

Jes 19 10 in der New International Version

The workers in cloth will be dejected, and all the wage earners will be sick at heart.

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

Jes 19 10 in der Hoffnung für Alle

Die Weber und ihre Arbeiter – alle sind mutlos und niedergeschlagen.

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

https://www.bibeltv.de/bibelthek/jes/kapitel-19/vers-10 [gedruckt am 11.08.2026]