Bibel TV Bibelthek

  1. Bibel TV
  2. Bibelthek
  3. Jesaja
  4. Kapitel 33
  5. Vers 17

Jesaja 33,17

- alle Übersetzungen

Das Buch Jesaja ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

Jes 33 17 in der Gute Nachricht Bibel

Einst werdet ihr Gott als König sehen in seiner ganzen Pracht und Schönheit; eure Augen erblicken ein weites Land.

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Jes 33 17 in der Lutherbibel

Deine Augen werden den König schauen in seiner Schönheit; du wirst ein weites Land sehen.

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Jes 33 17 in der Einheitsübersetzung

Deine Augen werden den König in seiner Schönheit erblicken, / sie sehen ein fernes Land.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

Jes 33 17 in der Elberfelder Bibel

Deine Augen werden den König schauen in seiner Schönheit, sehen werden sie ein weithin offenes Land.

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

Jes 33 17 in der Schlachter 2000

Deine Augen werden den König in seiner Schönheit schauen; du wirst das Land erweitert sehen.

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

Jes 33 17 in der New International Version

Your eyes will see the king in his beauty and view a land that stretches afar.

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

Jes 33 17 in der Hoffnung für Alle

Ihr werdet euren König sehen in seiner Majestät und Schönheit. Ihr blickt über ein weites Land.

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

https://www.bibeltv.de/bibelthek/jes/kapitel-33/vers-17 [gedruckt am 14.08.2026]