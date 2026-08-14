Bibel TV Bibelthek

  1. Bibel TV
  2. Bibelthek
  3. Jesaja
  4. Kapitel 43
  5. Vers 27

Jesaja 43,27

- alle Übersetzungen

Das Buch Jesaja ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

Jes 43 27 in der Gute Nachricht Bibel

Schon dein Stammvater Jakob hat gesündigt, aber deine führenden Männer haben sich regelrecht gegen mich aufgelehnt.

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Jes 43 27 in der Lutherbibel

Schon dein Ahnherr hat gesündigt, und deine Wortführer sind von mir abgefallen.

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Jes 43 27 in der Einheitsübersetzung

Schon dein Urahn hat gesündigt; / deine Anführer haben sich gegen mich aufgelehnt.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

Jes 43 27 in der Elberfelder Bibel

Dein erster Vater hat {schon} gesündigt, und deine Vermittler haben mit mir gebrochen.

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

Jes 43 27 in der Schlachter 2000

Dein erster Vater hat gesündigt, und deine Lehrer haben mir die Treue gebrochen;

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

Jes 43 27 in der New International Version

Your first father sinned; those I sent to teach you rebelled against me.

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

Jes 43 27 in der Hoffnung für Alle

Hat nicht schon euer Stammvater Jakob gegen mich gesündigt? Und haben eure führenden Männer mir nicht immer wieder die Treue gebrochen?

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

Videos zu Jesaja 43:27

https://www.bibeltv.de/bibelthek/jes/kapitel-43/vers-27 [gedruckt am 14.08.2026]