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Jesaja 44,4

- alle Übersetzungen

Das Buch Jesaja ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

Jes 44 4 in der Gute Nachricht Bibel

Dann werden sie aufschießen wie Gras nach dem Regen, wie Pappeln an Wassergräben.«

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Jes 44 4 in der Lutherbibel

dass sie wachsen sollen wie Gras zwischen Wassern, wie die Weiden an den Wasserbächen.

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Jes 44 4 in der Einheitsübersetzung

Dann sprossen sie auf zwischen dem Gras, / wie Weidenbäume an Wassergräben.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

Jes 44 4 in der Elberfelder Bibel

Und sie werden aufsprossen wie Schilf zwischen Wassern, wie Pappeln an Wasserläufen.

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

Jes 44 4 in der Schlachter 2000

und sie sollen hervorsprossen zwischen dem Gras wie Weiden an den Wasserbächen.

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

Jes 44 4 in der New International Version

They will spring up like grass in a meadow, like poplar trees by flowing streams.

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

Jes 44 4 in der Hoffnung für Alle

Sie werden sich ausbreiten wie Schilf am Bach und wachsen wie Pappeln am Flussufer.

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

https://www.bibeltv.de/bibelthek/jes/kapitel-44/vers-4 [gedruckt am 09.08.2026]