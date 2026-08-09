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Zu Jesaja 53 Vers 2

Jesaja 53,1

- alle Übersetzungen

Das Buch Jesaja ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

Jes 53 1 in der Gute Nachricht Bibel

Wer hätte geglaubt, was uns da berichtet wurde? Wer hätte es für möglich gehalten, dass die Macht des HERRN sich auf solche Weise offenbaren würde?

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Jes 53 1 in der Lutherbibel

Aber wer glaubt dem, was uns verkündet wurde, und an wem ist der Arm des HERRN offenbart?

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Jes 53 1 in der Einheitsübersetzung

Wer hat geglaubt, was wir gehört haben? / Der Arm des HERRN - wem wurde er offenbar?

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

Jes 53 1 in der Elberfelder Bibel

Wer hat unserer Verkündigung geglaubt? An wem ist der Arm des Herrn offenbar geworden? –

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

Jes 53 1 in der Schlachter 2000

Wer hat unserer Verkündigung geglaubt, und der Arm des HERRN, wem ist er geoffenbart worden?

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

Jes 53 1 in der New International Version

Who has believed our message and to whom has the arm of the LORD been revealed?

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

Jes 53 1 in der Hoffnung für Alle

Doch wer glaubt schon unserer Botschaft? Wer erkennt, dass der HERR es ist, der diese mächtigen Taten vollbringt?

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

Videos zu Jesaja 53:1

https://www.bibeltv.de/bibelthek/jes/kapitel-53/vers-1 [gedruckt am 09.08.2026]