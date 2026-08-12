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Jesaja 62,3

- alle Übersetzungen

Das Buch Jesaja ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

Jes 62 3 in der Gute Nachricht Bibel

Du wirst zur prächtigen Krone in der Hand deines Gottes.

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Jes 62 3 in der Lutherbibel

Und du wirst sein eine schöne Krone in der Hand des HERRN und ein königlicher Reif in der Hand deines Gottes.

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Jes 62 3 in der Einheitsübersetzung

Du wirst zu einer prächtigen Krone / in der Hand des HERRN, zu einem königlichen Kopfschmuck / in der Hand deines Gottes.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

Jes 62 3 in der Elberfelder Bibel

Und du wirst eine prachtvolle Krone sein in der Hand des Herrn und ein königliches Diadem in der Hand deines Gottes.

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

Jes 62 3 in der Schlachter 2000

Und du wirst eine Ehrenkrone in der Hand des HERRN sein und ein königliches Diadem in der Hand deines Gottes.

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

Jes 62 3 in der New International Version

You will be a crown of splendour in the LORD ’s hand, a royal diadem in the hand of your God.

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

Jes 62 3 in der Hoffnung für Alle

Ein Schmuckstück wirst du sein, das der HERR in seiner Hand hält wie ein König seine Krone.

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

Videos zu Jesaja 62:3

https://www.bibeltv.de/bibelthek/jes/kapitel-62/vers-3 [gedruckt am 12.08.2026]