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Jesaja 8,16

- alle Übersetzungen

Das Buch Jesaja ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

Jes 8 16 in der Gute Nachricht Bibel

Ich will Gottes Warnungen und Weisungen denen anvertrauen, die auf mich hören, damit sie aufbewahrt bleiben wie Geld in einem verschnürten Beutel.

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Jes 8 16 in der Lutherbibel

Verschließe das Zeugnis! Versiegele die Weisung in meinen Jüngern!

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Jes 8 16 in der Einheitsübersetzung

Rolle das Zeugnis ein, / versiegele die Weisung in meinen Jüngern!

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

Jes 8 16 in der Elberfelder Bibel

Binde die Offenbarung zusammen, versiegle die Weisung unter meinen Jüngern! –

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

Jes 8 16 in der Schlachter 2000

Binde das Zeugnis zusammen, versiegle das Gesetz in meinen Jüngern!

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

Jes 8 16 in der New International Version

Bind up this testimony of warning and seal up God’s instruction among my disciples.

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

Jes 8 16 in der Hoffnung für Alle

Vertrau meine Weisung denen an, die mir die Treue halten; sie sollen meine Botschaft hüten und bewahren.«

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

https://www.bibeltv.de/bibelthek/jes/kapitel-8/vers-16 [gedruckt am 12.08.2026]