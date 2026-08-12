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Jesaja 9,13

- alle Übersetzungen

Das Buch Jesaja ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

Jes 9 13-14 in der Gute Nachricht Bibel

Darum nahm der HERR ihnen an einem einzigen Tag ihre Sippenoberhäupter, ihre führenden Männer und die Lügenpropheten weg, so wie jemand einem Fisch Kopf und Schwanz abschneidet oder beim Riedgras Blätter und Kolben entfernt.

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Jes 9 13 in der Lutherbibel

Darum hieb der HERR von Israel Kopf und Schwanz ab, Ast und Stumpf, auf einen Tag.

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Jes 9 13 in der Einheitsübersetzung

Da schnitt der HERR Kopf und Schwanz von Israel ab, / Sprosse und Binse an einem Tag.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

Jes 9 13 in der Elberfelder Bibel

Da haut der Herr von Israel Kopf und Schwanz ab, Palmzweig und Binse an einem Tag.

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

Jes 9 13 in der Schlachter 2000

Darum wird der HERR von Israel Haupt und Schwanz abhauen, Palmzweig und Binse an einem Tag.

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

Jes 9 13 in der New International Version

But the people have not returned to him who struck them, nor have they sought the LORD Almighty.

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

Jes 9 13-14 in der Hoffnung für Alle

Darum wird der HERR an ein und demselben Tag Kopf und Schwanz von Israel abschlagen. Der Kopf, das sind die Führer des Volkes, die angesehenen Männer und Sippenoberhäupter; der Schwanz, das sind die angeblichen Propheten mit ihren falschen Weissagungen. Wie man die obersten Zweige der Palmen und die Binsen im Sumpf abschneidet, so wird Gott an einem Tag das ganze Volk vernichten.

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

Videos zu Jesaja 9:13

https://www.bibeltv.de/bibelthek/jes/kapitel-9/vers-13 [gedruckt am 12.08.2026]