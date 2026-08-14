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Zu Joel 1 Vers 2

Joel 1,1

- alle Übersetzungen

Das Buch Joel ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

Joel 1 1 in der Gute Nachricht Bibel

In diesem Buch steht, was der HERR durch Joël, den Sohn Petuëls, verkünden ließ.

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Joel 1 1 in der Lutherbibel

Dies ist das Wort des HERRN, das geschehen ist zu Joel, dem Sohn Petuëls.

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Joel 1 1 in der Einheitsübersetzung

Das Wort des HERRN, das an Joël, den Sohn Petuëls, erging.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

Joel 1 1 in der Elberfelder Bibel

Das Wort des Herrn, das zu Joel, dem Sohn des Petuël, geschah.

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

Joel 1 1 in der Schlachter 2000

Das Wort des HERRN, das an Joel, den Sohn Petuels, erging:

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

Joel 1 1 in der New International Version

The word of the LORD that came to Joel son of Pethuel.

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

Joel 1 1 in der Hoffnung für Alle

In diesem Buch ist die Botschaft aufgeschrieben, die Joel, der Sohn Petuëls, vom HERRN empfing.

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

https://www.bibeltv.de/bibelthek/joel/kapitel-1/vers-1 [gedruckt am 14.08.2026]