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Joel 2,24

- alle Übersetzungen

Das Buch Joel ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

Joel 2 24 in der Gute Nachricht Bibel

Auf den Dreschplätzen häuft sich das Getreide und in der Kelter laufen die Wannen über von Most und Öl.

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Joel 2 24 in der Lutherbibel

dass die Tennen voll Korn werden und die Keltern Überfluss an Wein und Öl haben.

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Joel 2 24 in der Einheitsübersetzung

Die Tennen sind voll von Getreide, / die Keltern fließen über von Wein und Öl.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

Joel 2 24 in der Elberfelder Bibel

Und die Tennen werden voll Getreide sein und die Kelterkufen überfließen von Most und Öl.

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

Joel 2 24 in der Schlachter 2000

Und die Tennen sollen voll Korn werden und die Keltern von Most und Öl überfließen.

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

Joel 2 24 in der New International Version

The threshing-floors will be filled with grain; the vats will overflow with new wine and oil.

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

Joel 2 24 in der Hoffnung für Alle

Auf den Dreschplätzen häuft sich das Getreide, und aus der Kelter fließen Most und Öl in Strömen.

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

https://www.bibeltv.de/bibelthek/joel/kapitel-2/vers-24 [gedruckt am 09.08.2026]