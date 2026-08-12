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Joel 4,20

- alle Übersetzungen

Das Buch Joel ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

Joel 4 20 in der Gute Nachricht Bibel

Aber Juda soll für alle Zeiten bewohnt bleiben und Jerusalem für immer bestehen.

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Joel 4 20 in der Lutherbibel

Aber Juda soll für immer bewohnt werden und Jerusalem für und für.

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Joel 4 20 in der Einheitsübersetzung

Juda aber wird für immer bewohnt sein / und Jerusalem von Geschlecht zu Geschlecht,

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

Joel 4 20 in der Elberfelder Bibel

Aber Juda soll ewig bewohnt werden und Jerusalem von Generation zu Generation.

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

Joel 4 20 in der Schlachter 2000

Juda aber soll ewig bewohnt werden und Jerusalem von Geschlecht zu Geschlecht.

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

Joel 4 20-21 in der Hoffnung für Alle

Ich werde dieses unschuldig vergossene Blut rächen, so gewiss ich auf dem Berg Zion wohne! Aber Juda soll für immer bewohnt bleiben, und Jerusalem wird bestehen, solange es Menschen gibt!«

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

https://www.bibeltv.de/bibelthek/joel/kapitel-4/vers-20 [gedruckt am 12.08.2026]