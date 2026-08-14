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Johannes 1,28

- alle Übersetzungen

Das Buch Johannes ist Teil des Neuen Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

Joh 1 28 in der Gute Nachricht Bibel

Das ereignete sich in Betanien auf der anderen Seite des Jordans, wo Johannes taufte.

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Joh 1 28 in der Lutherbibel

Dies geschah in Betanien jenseits des Jordans, wo Johannes taufte.

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Joh 1 28 in der Einheitsübersetzung

Dies geschah in Betanien, jenseits des Jordan, wo Johannes taufte.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

Joh 1 28 in der Elberfelder Bibel

Dies geschah zu Betanien, jenseits des Jordan, wo Johannes taufte.

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

Joh 1 28 in der Neue Genfer Übersetzung

Diese Begebenheit spielte sich in Betanien ab, einer Ortschaft auf der Ostseite des Jordans, wo Johannes taufte.

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Joh 1 28 in der Schlachter 2000

Dies geschah in Bethabara, jenseits des Jordan, wo Johannes taufte.

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

Joh 1 28 in der New International Version

This all happened at Bethany on the other side of the Jordan, where John was baptising.

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

Joh 1 28 in der Hoffnung für Alle

Dieses Gespräch führten sie in Betanien, einem Dorf östlich des Jordan, wo Johannes taufte.

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

Videos zu Johannes 1:28

https://www.bibeltv.de/bibelthek/joh/kapitel-1/vers-28 [gedruckt am 14.08.2026]