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Johannes 10,14

- alle Übersetzungen

Das Buch Johannes ist Teil des Neuen Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

Joh 10 14 in der Gute Nachricht Bibel

Ich bin der gute Hirt. Ich kenne meine Schafe und sie kennen mich,

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Joh 10 14 in der Lutherbibel

Ich bin der gute Hirte und kenne die Meinen und die Meinen kennen mich,

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Joh 10 14 in der Einheitsübersetzung

Ich bin der gute Hirt; ich kenne die Meinen und die Meinen kennen mich,

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

Joh 10 14 in der Elberfelder Bibel

Ich bin der gute Hirte; und ich kenne die Meinen, und die Meinen kennen mich,

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

Joh 10 14 in der Neue Genfer Übersetzung

Ich bin der gute Hirte. Ich kenne meine Schafe, und meine Schafe kennen mich,

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Joh 10 14 in der Schlachter 2000

Ich bin der gute Hirte und kenne die Meinen und bin den Meinen bekannt,

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

Joh 10 14 in der New International Version

‘I am the good shepherd; I know my sheep and my sheep know me –

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

Joh 10 14 in der Hoffnung für Alle

Ich aber bin der gute Hirte und kenne meine Schafe, und sie kennen mich;

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

Videos zu Johannes 10:14

https://www.bibeltv.de/bibelthek/joh/kapitel-10/vers-14 [gedruckt am 09.08.2026]