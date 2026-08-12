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Johannes 12,45

- alle Übersetzungen

Das Buch Johannes ist Teil des Neuen Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

Joh 12 45 in der Gute Nachricht Bibel

Wer mich sieht, sieht den, der mich gesandt hat.

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Joh 12 45 in der Lutherbibel

Und wer mich sieht, der sieht den, der mich gesandt hat.

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Joh 12 45 in der Einheitsübersetzung

und wer mich sieht, sieht den, der mich gesandt hat.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

Joh 12 45 in der Elberfelder Bibel

und wer mich sieht, sieht den, der mich gesandt hat.

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

Joh 12 45 in der Neue Genfer Übersetzung

Und wer mich sieht, sieht den, der mich gesandt hat.

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Joh 12 45 in der Schlachter 2000

Und wer mich sieht, der sieht den, der mich gesandt hat.

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

Joh 12 45 in der New International Version

The one who looks at me is seeing the one who sent me.

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

Joh 12 45 in der Hoffnung für Alle

Und wenn ihr mich seht, dann seht ihr den, der mich gesandt hat!

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

Videos zu Johannes 12:45

https://www.bibeltv.de/bibelthek/joh/kapitel-12/vers-45 [gedruckt am 12.08.2026]