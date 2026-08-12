Bibel TV Bibelthek

  1. Bibel TV
  2. Bibelthek
  3. Johannes
  4. Kapitel 15
  5. Vers 1
Zu Johannes 15 Vers 2

Johannes 15,1

- alle Übersetzungen

Das Buch Johannes ist Teil des Neuen Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

Joh 15 1 in der Gute Nachricht Bibel

» Ich bin der wahre Weinstock, und mein Vater ist der Weinbauer.

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Joh 15 1 in der Lutherbibel

Ich bin der wahre Weinstock und mein Vater der Weingärtner.

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Joh 15 1 in der Einheitsübersetzung

Ich bin der wahre Weinstock und mein Vater ist der Winzer.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

Joh 15 1 in der Elberfelder Bibel

Ich bin der wahre Weinstock, und mein Vater ist der Weingärtner.

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

Joh 15 1 in der Neue Genfer Übersetzung

»Ich bin der wahre Weinstock, und mein Vater ist der Weinbauer.

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Joh 15 1 in der Schlachter 2000

Ich bin der wahre Weinstock, und mein Vater ist der Weingärtner.

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

Joh 15 1 in der New International Version

‘I am the true vine, and my Father is the gardener.

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

Joh 15 1 in der Hoffnung für Alle

»Ich bin der wahre Weinstock, und mein Vater ist der Weingärtner.

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

Videos zu Johannes 15:1

https://www.bibeltv.de/bibelthek/joh/kapitel-15/vers-1 [gedruckt am 12.08.2026]