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Johannes 15,14

- alle Übersetzungen

Das Buch Johannes ist Teil des Neuen Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

Joh 15 14 in der Gute Nachricht Bibel

Ihr seid meine Freunde, wenn ihr mein Gebot befolgt.

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Joh 15 14 in der Lutherbibel

Ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was ich euch gebiete.

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Joh 15 14 in der Einheitsübersetzung

Ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was ich euch auftrage.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

Joh 15 14 in der Elberfelder Bibel

Ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was ich euch gebiete.

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

Joh 15 14 in der Neue Genfer Übersetzung

Ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was ich euch gebiete.

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Joh 15 14 in der Schlachter 2000

Ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was immer ich euch gebiete.

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

Joh 15 14 in der New International Version

You are my friends if you do what I command.

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

Joh 15 14 in der Hoffnung für Alle

Und ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was ich euch aufgetragen habe.

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

Videos zu Johannes 15:14

https://www.bibeltv.de/bibelthek/joh/kapitel-15/vers-14 [gedruckt am 14.08.2026]