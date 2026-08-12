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Johannes 15,3

- alle Übersetzungen

Das Buch Johannes ist Teil des Neuen Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

Joh 15 3 in der Gute Nachricht Bibel

Ihr seid schon rein geworden durch das Wort, das ich euch verkündet habe.

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Joh 15 3 in der Lutherbibel

Ihr seid schon rein um des Wortes willen, das ich zu euch geredet habe.

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Joh 15 3 in der Einheitsübersetzung

Ihr seid schon rein kraft des Wortes, das ich zu euch gesagt habe.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

Joh 15 3 in der Elberfelder Bibel

Ihr seid schon rein um des Wortes willen, das ich zu euch geredet habe.

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

Joh 15 3 in der Neue Genfer Übersetzung

Ihr seid schon rein; ihr seid es aufgrund des Wortes, das ich euch verkündet habe.

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Joh 15 3 in der Schlachter 2000

Ihr seid schon rein um des Wortes willen, das ich zu euch geredet habe.

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

Joh 15 3 in der New International Version

You are already clean because of the word I have spoken to you.

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

Joh 15 3 in der Hoffnung für Alle

Ihr seid schon gute Reben, weil ihr meine Botschaft gehört habt.

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

Videos zu Johannes 15:3

https://www.bibeltv.de/bibelthek/joh/kapitel-15/vers-3 [gedruckt am 12.08.2026]