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Johannes 6,49

- alle Übersetzungen

Das Buch Johannes ist Teil des Neuen Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

Joh 6 49 in der Gute Nachricht Bibel

Eure Vorfahren aßen das Manna in der Wüste und sind trotzdem gestorben.

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Joh 6 49 in der Lutherbibel

Eure Väter haben in der Wüste das Manna gegessen und sind gestorben.

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Joh 6 49 in der Einheitsübersetzung

Eure Väter haben in der Wüste das Manna gegessen und sind gestorben.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

Joh 6 49 in der Elberfelder Bibel

Eure Väter haben das Manna in der Wüste gegessen und sind gestorben.

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

Joh 6 49 in der Neue Genfer Übersetzung

Eure Vorfahren, die in der Wüste das Manna gegessen haben, sind gestorben.

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Joh 6 49 in der Schlachter 2000

Eure Väter haben das Manna gegessen in der Wüste und sind gestorben;

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

Joh 6 49 in der New International Version

Your ancestors ate the manna in the wilderness, yet they died.

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

Joh 6 49 in der Hoffnung für Alle

Eure Vorfahren haben in der Wüste das Manna gegessen und sind doch alle gestorben.

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

Videos zu Johannes 6:49

https://www.bibeltv.de/bibelthek/joh/kapitel-6/vers-49 [gedruckt am 12.08.2026]