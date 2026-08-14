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Zu Jona 4 Vers 2

Jona 4,1

- alle Übersetzungen

Das Buch Jona ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

Jona 4 1 in der Gute Nachricht Bibel

Das gefiel Jona gar nicht und er wurde zornig.

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Jona 4 1 in der Lutherbibel

Das aber verdross Jona sehr, und er ward zornig

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Jona 4 1 in der Einheitsübersetzung

Das missfiel Jona ganz und gar und er wurde zornig.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

Jona 4 1 in der Elberfelder Bibel

Und es missfiel Jona sehr, und er wurde zornig.

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

Jona 4 1 in der Schlachter 2000

Das aber missfiel Jona sehr, und er wurde zornig.

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

Jona 4 1 in der New International Version

But to Jonah this seemed very wrong, and he became angry.

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

Jona 4 1 in der Hoffnung für Alle

Jona aber ärgerte sich sehr darüber, voller Zorn

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

Videos zu Jona 4:1

https://www.bibeltv.de/bibelthek/jona/kapitel-4/vers-1 [gedruckt am 14.08.2026]