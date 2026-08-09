Bibel TV Bibelthek

  1. Bibel TV
  2. Bibelthek
  3. Klagelieder
  4. Kapitel 3
  5. Vers 18

Klagelieder 3,18

- alle Übersetzungen

Das Buch Klagelieder ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

Klgl 3 18 in der Gute Nachricht Bibel

Ich habe keine Zukunft mehr, vom HERRN ist nichts mehr zu erhoffen!

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Klgl 3 18 in der Lutherbibel

Ich sprach: Mein Ruhm und meine Hoffnung auf den HERRN sind dahin.

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Klgl 3 18 in der Einheitsübersetzung

Ich sprach: Dahin ist mein Glanz / und mein Vertrauen auf den HERRN.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

Klgl 3 18 in der Elberfelder Bibel

Und ich sagte: Verloren ist mein Glanz und meine Hoffnung auf den Herrn.

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

Klgl 3 18 in der Schlachter 2000

Und ich sprach: Meine Lebenskraft ist dahin, und auch meine Hoffnung auf den HERRN!

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

Klgl 3 18 in der New International Version

So I say, ‘My splendour is gone and all that I had hoped from the LORD.’

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

Klgl 3 18 in der Hoffnung für Alle

Darum sagte ich: »Meine Kraft ist geschwunden, und meine Hoffnung auf den HERRN ist dahin.

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

Videos zu Klagelieder 3:18

https://www.bibeltv.de/bibelthek/klgl/kapitel-3/vers-18 [gedruckt am 09.08.2026]