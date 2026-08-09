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Klagelieder 3,35

- alle Übersetzungen

Das Buch Klagelieder ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

Klgl 3 35 in der Gute Nachricht Bibel

unter den Augen des höchsten Gottes wurden sie um ihr Recht gebracht;

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Klgl 3 35 in der Lutherbibel

und eines Mannes Recht vor dem Allerhöchsten beugt

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Klgl 3 35 in der Einheitsübersetzung

dass man das Recht des Mannes beugt / vor dem Antlitz des Höchsten,

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

Klgl 3 35 in der Elberfelder Bibel

dass man das Recht eines Mannes beugt vor dem Angesicht des Höchsten,

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

Klgl 3 35 in der Schlachter 2000

wenn das Recht eines Mannes gebeugt wird vor dem Angesicht des Höchsten,

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

Klgl 3 35 in der New International Version

to deny people their rights before the Most High,

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

Klgl 3 35 in der Hoffnung für Alle

vor den Augen des höchsten Gottes bringt man Unschuldige um ihr Recht.

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

Videos zu Klagelieder 3:35

https://www.bibeltv.de/bibelthek/klgl/kapitel-3/vers-35 [gedruckt am 09.08.2026]