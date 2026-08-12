Bibel TV Bibelthek

  1. Bibel TV
  2. Bibelthek
  3. Klagelieder
  4. Kapitel 3
  5. Vers 52

Klagelieder 3,52

- alle Übersetzungen

Das Buch Klagelieder ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

Klgl 3 52 in der Gute Nachricht Bibel

Sie haben mir nachgestellt wie einem Vogel, obwohl ich niemandem Anlass gab, mein Feind zu sein.

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Klgl 3 52 in der Lutherbibel

Meine Feinde haben mich ohne Grund gejagt wie einen Vogel.

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Klgl 3 52 in der Einheitsübersetzung

Wie auf einen Vogel machten sie Jagd auf mich, / die ohne Grund meine Feinde sind.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

Klgl 3 52 in der Elberfelder Bibel

Wie einen Vogel jagten und jagten mich {jene} , die grundlos meine Feinde sind.

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

Klgl 3 52 in der Schlachter 2000

Die mich ohne Ursache hassen, stellten mir heftig nach wie einem Vogel;

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

Klgl 3 52 in der New International Version

Those who were my enemies without cause hunted me like a bird.

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

Klgl 3 52 in der Hoffnung für Alle

Ich habe meinen Feinden nichts getan, doch sie haben mich gefangen wie einen Vogel.

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

Videos zu Klagelieder 3:52

https://www.bibeltv.de/bibelthek/klgl/kapitel-3/vers-52 [gedruckt am 12.08.2026]