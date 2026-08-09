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Klagelieder 3,54

- alle Übersetzungen

Das Buch Klagelieder ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

Klgl 3 54 in der Gute Nachricht Bibel

Das Wasser stieg mir bis an die Kehle, ich dachte schon, es sei aus mit mir.

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Klgl 3 54 in der Lutherbibel

Wasser hat mein Haupt überschwemmt; da sprach ich: Nun bin ich verloren.

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Klgl 3 54 in der Einheitsübersetzung

Das Wasser ging mir über den Kopf; / ich sagte: Ich bin verloren.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

Klgl 3 54 in der Elberfelder Bibel

Wasser strömte über mein Haupt. Ich sagte {mir}: Ich bin {vom Leben} abgeschnitten!

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

Klgl 3 54 in der Schlachter 2000

Wasser gingen über mein Haupt; ich sagte: Ich bin verloren!

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

Klgl 3 54 in der New International Version

the waters closed over my head, and I thought I was about to perish.

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

Klgl 3 54 in der Hoffnung für Alle

Das Wasser schlug über mir zusammen, und ich dachte schon: »Das ist das Ende!«

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

Videos zu Klagelieder 3:54

https://www.bibeltv.de/bibelthek/klgl/kapitel-3/vers-54 [gedruckt am 09.08.2026]